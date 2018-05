المتوسط:

أعلن رئيس وحدة الشؤون المالية في مكتب الخدمات الضمانية ببلدية المرج، عبدالله الكيلاني، إيداع معاشات شهر يوليو القادم يوم الأربعاء المقبل في حسابات مستحقيها لدى المصارف.

وبين «الكيلاني» إن الإيداع تم بناء للتعليمات الصادرة من الإدارة العامة بخصوص صرف المعاشات للمضمونين بنظام الضمان الاجتماعي قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح الكيلاني أن جميع أنواع معاشات المضمونين ومرتبات الموظفين سيتم إيداعها في حسابات مستحقيها.

The post «ضمان المرج»: صرف معاشات يوليو الأربعاء المقبل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية