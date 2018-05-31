بلدية جنزور تبحث سبل دعم المراكز الصحية في البلدية بالمعدات والمستلزمات الطبية

ليبيا – عقدت ببلدية جنزور أمس الأربعاء إجتماعاً لمناقشة المشاكل التي تسببها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل دعم المراكز الصحية بالمعدات والمستلزمات الطبية.

وتم خلال الإجتماع بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بني وليد وضع خطط لرفع الكفاءة للعناصر الطبية والطبية المساعدة حيث ستتكفل منظمة الهجرة الدولية بتكاليف الدورات التي ستقام.

المجتمعون بحثوا سبل تعزيز التعاون بين منظمة الهجرة الدولية في ليبيا و إدارة الخدمات الصحية بني وليد لتقديم يد العون للمهاجرين الذين يحتاحون للرعاية الصحية وتقديم جميع الإمكانيات لتخفيف العبء على المواطنين في المدينة.

وحضر الإجتماع مدير إدارة الرعاية الصحية بوزارة الصحة غسان كريم و مدير إدارة الخدمات الصحية للمناطق بوزارة الصحة موسي سويسي ومدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد سامي سلامة الوداني والمدير التنفيذي لمنظمة الهجرة الدولية في ليبيا.

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