المتوسط:

ناقش وزير الخارجية المصرية سامح شكري وزير الخارجية، مع وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري “داريل عيسى” رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب، وعضوية النائب الديمقراطي “ستيفن لينش” رئيس الأقلية باللجنة الأزمة الليبية، اليوم الخميس.

وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، ” إن وزير الخارجية المصرية حرص على الإجابة عن مجموعة الاستفسارات التي أثارها وفد الكونجرس، والتي تمحورت حول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وأبرزها الوضع في ليبيا وتحقيق التوافق الوطني”.

وأضاف أبو زيد، ” أن الوفد الزائر أكد على أن مصر أحد أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الاستراتيجية للولايات المتحدة”.

The post وزير الخارجية المصري يناقش مع وفد من مجلس النواب الأمريكي مستجدات الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية