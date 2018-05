المتوسط:

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، ” إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أكد إن الانتخابات هي السبيل لإخراج البلاد من هذه الأزمة ومن هذا الانقسام وتشظي مؤسسات الدولة وانهيار اقتصادها وازياد معاناة المواطن كل يوم.

وأضاف بلحيق، ” أن المستشار “عقيلة صالح” أكد بأنه ومن منطلق ايمانه بأن الانتخابات هي الحل فقد كان اول من دعا لذلك في مطلع العام 2017.م وخاطب المفوضية العليا للانتخابات للاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وقد استجابت وبدأت في إجراءاتها لذلك”.

وأكمل بلحيق،” إن عقيلة أكد ان الانتخابات هي المخرج في أكثر من مناسبة منذ أكثر من عام مضى ليقول الشعب الليبي كلمته فهو مصدر السلطات وصاحب القرار”.

وأوضح بلحيق،” إن المستشار عقيلة طالب جميع الأطراف المحلية الالتزام بتهيئة كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم وتوفير المناخ الأمني المناسب خاصة في مناطق تواجد المليشيات المسلحة غير المنضوية تحت القيادة العامة للقوات المسلحة وعلى المجتمع الدولي متابعة تنفيذ ما جاء في اعلان باريس وإلزام كافة الأطراف المحلية والإقليمية لدعم تنفيذه وعدم عرقلته والتأكيد على وجود الإرادة المحلية والدولية الحقيقة “.

وقدم عقيلة صالح الشكر لرئيس الفرنسي ” ايمانويل ماكرون ” ولجمهورية فرنسا على ما قامت به من جهد لجمع كل الفرقاء الليبيون وتنظيم هذا المؤتمر بحضور دولي واسع.

The post عقيلة صالح: الانتخابات هي السبيل لإخراج ليبيا من أزمتها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية