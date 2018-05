«جنزور» تستقبل وفد مؤسسة «GIZ» الألمانية لبحث نقل خبراتها التدريبية

المتوسط:

استقبل المجلس البلدي جنزور، برئاسة فرج عبان، عميد بلدية جنزور، سابينا بريكليمب مدير التعاون الإنمائي إلى ليبيا، والوفد المرافق لها، حيث تم استعراض العديد من البرامج الهادفة التي تخدم البلدية وفق سياسة المنظمة.

وشارك في الاجتماع ماتياس جيجريش، المدير الإقليمي لمؤسسة التعاون الإنمائي الألماني «GIZ»، بحضور ممثل عن وزارة الحكم المحلي ومدير إدارة المحافظات والبلديات صلاح فطح.

وتعد بلدية جنزور من البلديات المستهدفة ضمن خطة منظمة (GIZ) وفق الاتفاقية الموقعة بين المنظمة وزارة الحكم المحلي.

وتطرق الاجتماع إلى العديد من البرامج الهادفة التي تخدم البلدية وفق سياسة المنظمة ورؤية البلدية من أجل تقديم الخدمات في مجال التدريب والتطوير، وكدلك بعض المشاريع الشبابية التي تهم المرأة في عدة مجالات مثل التدريب والتطوير وإدارة الحكم المحلي.

