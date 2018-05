«جنزور» لـ«غريان»: المواطن المحتجز أمره في يد الجهات الأمنية

المتوسط:

فى مجلس بلدية جنزور، اليوم الخميس، ما تناوله البيان الصادر من بلدية غريان حول التحفظ على أحد مواطنيها بإحدى الجهات الأمنية داخل البلدية، وما ما تداوله عدد من وسائل الإعلام حول التقصير مسئولي المدينة في الأمر.

وأوضح مجلس بلدية جنزور، في بيان له، للرد على البيان الصادر من نظيره في غريان، أن جميع الجهات الأمنية بالبلدية تخضع في كافة إجراءاتها إلى الجهات العليا التابعة لها من وزارات وإدارات عامة.

وأكد المجلس أن البلدية لا تطلع على إجراءات الجهات العليا بها، لأن دورها يقتصر على خدمة المواطنين بالبلدية.

