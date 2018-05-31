سيالة يصل العاصمة التشادية أنجامينا.. والسبب

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، صباح اليوم الخميس، العاصمة التشادية أنجامينا للمشاركة في الأجتماع الوزاري الخاص بمشروع مذكرة التفاهم حول تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة بين كل من ليبيا و تشاد و السودان و النيجر. وكان في استقبال سيالة عند وصوله إلى مطار أنجامينا الدولي بجمهورية تشاد الشقيقة نظيره الوزير شريف محمد زين وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي في جمهورية تشاد.

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