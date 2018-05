المتوسط:

التقى الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، عماد السائح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقد تمَّ خلال اللقاء التفاهم حول سبل دعم المفوضية وهي تستعد لعدة استحقاقات مهمة خلال الفترة القادمة، حيث أبدى المحافظ استعداد مصرف ليبيا المركزي للتعاون مع المفوضية، مؤكِّداً على أن المصرف سيعمل على تذليل أيَّة صعوبات أو عراقيل تواجه المفوضية.

كما قدّم رئيس المفوضية نبذة مختصرة عن استعداد المفوضية لتنظيم الاستحقاقات الوطنية القادمة سواء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو الاستفتاء على الدستور خلال الفترة القادمة، والتي يعقد الشعب الليبي عليها آمالاً عريضة في تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الانقسام السياسي

The post «الكبير» يتعهد لـ«السائح» بتذليل عراقيل مفوضية الانتخابات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية