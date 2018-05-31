الجيش يعيد افتتاح الطريق الرابط بين درنة ومنطقة عين مارة

قامت القوات المسلحة الليبية بافتتاح الطريق الجبلي الرابط بين مدينة درنة شرقا ومرورا ببلده عين ماره إلى القبة والإبرق غربا بعد إزالة السواتر الترابية وتأمينه من الألغام والمفخخات .

وكانت هذه المنطقة الممتدة من وادي الناقة وحتى بوابة سيدي خالد شرق بلدة عين مارة ، منطقة عمليات عسكرية بين الجيش والجماعات الإرهابية في درنة إلى أن تم تمشيطها وإعادة افتتاحها لتسهيل حركة التنقل للمواطنين .

وذكر مراسل بوابة أفريقيا الإخبارية بالمدينة؛ أن هذا الطريق كان يسمى بالعقبة الغربية لدرنة وهو مقفل منذ العام 2014 .

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