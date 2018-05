الولايات المتحدة تجدد دعمها لجهود اعتماد الدستور الليبى وإجراء الانتخابات

المتوسط:

أكدت القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، على أنّ الحل الوحيد الدائم لليبيا هو الخروج من مأزقها السياسي.

وجدد البيان دعم الولايات المتحدة لقيادة الأمم المتحدة ومشاورات الممثل الخاص سلامة مع القادة الليبيين من أجل المضي قدمًا في عملية اعتماد دستور ورسم خارطة طريق للمضي إلى الأمام لإجراء انتخابات موثوقة وآمنة يتمّ الإعداد لها جيّداً.

وقالت وليامز في البيان ، إن الولايات المتحدة تدعم بقوّة مبعوث أمين عام الأمم المتحدة غسان سلامة في جهوده لتسهيل الحوار وتحسين الحوكمة ومساعدة الليبيين على الاستعداد لإجراء انتخابات ذات مصداقية وآمنة.

ورحبت الولايات المتحدة بلقاء القادة الليبيين بحضور المجتمع الدولي في باريس مطلع هذا الأسبوع ، مشددة على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن على أن يتمّ التحضير لها جيداً لتجنّب المزيد من عدم الاستقرار، ودعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وهي تكثّف جهودها للإعداد للانتخابات.

وكشف البيان على أن الولايات المتحدة الامريكية استثمرت منذ عام 2012 ما يزيد عن 23 مليون دولار لدعم التطوير الدستوري والاستعداد للانتخابات في ليبيا.

وأضاف البيان :” وكدولة صديقة وشريكة لليبيا، ندعو كافة الليبيين للعمل بشكل بنّاء من خلال العملية التي ترعاها الأمم المتحدة، كما تُشيد الولايات المتحدة بجهود حلفائنا وشركائنا لدعم المسار الذي الذي ترعاه الأمم المتحدة وتطلعات الليبيين للاستثمار في مستقبل أفضل وأكثر استقراراً “.

وأوضحت الولايات المتحدة الأمريكية بأنه وبينما تشرع في هذه المبادرات، فإنها تدرك الظروف الصعبة بشكل استثنائي التي مازال يواجهها الليبيون بشكل يومي ، معربةً عن سعادتها بالتزام فائز السراج والمسؤولين الليبيين بمواجهة التحديات الإنسانية في البلاد وتعزيز سيادة القانون.

وفي سياق منفصل رحبت الولايات المتحدة بالتحقيقات التي قامت بها حكومة الوفاق في مزاعم الاتجار بالبسر وتعهدها بملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم ، مؤكدةً على أنها ستواصل دعم برامج الأمم المتحدة وتقديم الدعم الأمريكي الثنائي للمساعدة في بناء قدرات ليبيا على مكافحة الاتجار بالبشر ودعم المهاجرين فضلاً عن التزامها بدعم السراج والشعب الليبي في جهوده لبناء الأمن والاستقرار ومستقبل أكثر رخاء في جميع أنحاء ليبيا.

