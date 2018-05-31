معتوق يبحث مع السفير الألماني لدى ليبيا سبل التعاون في مجال النقل الجوي والتدريب

بحث وزير المواصلات المفوض في حكومة الوفاق، ميلاد معتوق، مع السفير الألماني لدى ليبيا، كريستيان بوك، أوجه التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي وصيانة الطائرات والتدريب، وإمكانية فتح مكتب لقبول طلبات منح التأشيرات الألمانية للمواطنين الليبيين.

وحسب مكتب الإعلام بالوزارة على صفحته الرسمية على الفيسبوك، فإن الاجتماع الذي حضره مسؤولون عن شركتي الخطوط الليبية والإفريقية، تناول إمكانية مساهمة دولة ألمانيا من خلال مندوبها في لجنة السلامة الجوية الأوروبية، في رفع الحظر الذي تفرضه أوروبا على الطيران المدني الليبي، تمهيدا لاستئناف الحركة الجوية بين ليبيا والمحطات الأوروبية.

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