مطار معيتيقة يستقبل أولى طائرات "الإسعاف الطائر"

وصلت مساء اليوم الخميس، إلى مطار معيتيقة الدولي إحدى طائرات الإسعاف الطائر التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ بعد دخولها عملية صيانة كاملة في دولة فرنسا بما يضمن دخولها الخدمة لأكثر من “5000 “، ساعة طيران.

وكشفت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء التابعة لحكومة الوفاق، أنه كان في استقبال الطائرة التي أقلعت من فرنسا بقيادة الكابتن” عبدالكريم سنان” ومساعدية، مدير عام الجهاز المكلف “مصطفى كريمه”، ومدراء الإدارات والفروع، وعدد من الطيارين، موضحة أن استكمال عملية الصيانة جاء بدعم مباشر من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي ضمن أربع طائرات تخضع حالياً للصيانة بالخارج منذ سنوات اثنان في مالطا وصلاتا المراحل الأخيرة حسب تقرير الفريق الموفد لمعاينتها في مركز الصيانة، وأخرى في برلين بألمانيا لازالت تحت الصيانة.

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