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سيولة بمئات الملايين للمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، الخميس، عن توزيع 340 مليون دينار على فروع المصارف التجارية بالنطاق الإداري المنطقة الشرقية، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال المصرف المركزي إن توزيع السيولة للمصارف التجارية سيكون يومي الأحد والاثنين القادمين الموافق 3،4/06/2018، فيما سيكون الصرف للمواطنين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 5/6/2018، وحسب ظروف النقل للفروع.

وتم توزيع السيولة على المصارف وفق الأرقام التالية:

مصرف الجمهورية 87 مليون دينار

مصرف الوحدة 89 مليون دينار

مصرف التجاري الوطني 75 مليون دينار

مصرف شمال أفريقيا 30 مليون دينار

مصرف الصحاري 27 مليون دينار

مصرف التجارة والتنمية 20 مليون دينار

مصرف المتوسط 5 ملايين دينار

مصرف الاجماع العربي 5 ملايين دينار

مصرف الزراعي مليوني دينار

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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