سيولة بمئات الملايين للمنطقة الشرقية

أعلن مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، الخميس، عن توزيع 340 مليون دينار على فروع المصارف التجارية بالنطاق الإداري المنطقة الشرقية، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال المصرف المركزي إن توزيع السيولة للمصارف التجارية سيكون يومي الأحد والاثنين القادمين الموافق 3،4/06/2018، فيما سيكون الصرف للمواطنين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 5/6/2018، وحسب ظروف النقل للفروع.

وتم توزيع السيولة على المصارف وفق الأرقام التالية:

مصرف الجمهورية 87 مليون دينار

مصرف الوحدة 89 مليون دينار

مصرف التجاري الوطني 75 مليون دينار

مصرف شمال أفريقيا 30 مليون دينار

مصرف الصحاري 27 مليون دينار

مصرف التجارة والتنمية 20 مليون دينار

مصرف المتوسط 5 ملايين دينار

مصرف الاجماع العربي 5 ملايين دينار

مصرف الزراعي مليوني دينار

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