الدغاري :مؤتمر باريس لم يقدم اي جديد

أكد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة السيادة الوطنية بالمجلس ” خليفة الدغاري ” بأن مؤتمر باريس الذي حضره مندوبين عن 19 دوله لم يقدم اى جديد بل هو اجترار لاستحقاقات سابقه و لا يتعدى كونه زوبعه اعلاميه و قفزه على جهود بذلتها اطراف مختلفه طيلة الفترة الماضية بعد عودة المؤتمر الوطني و التيار الإسلامي للحياه بتحريض و مسانده دول بعينها لمنع قيام الدولة إلا طبقا لايديولوجياتها و مصالحها .

موضحا في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية بأن التدخل الفرنسي له مبرراته ياتي بعضها لتحقيق مكاسب سياسيه و اقتصادية على المدى المتوسط و البعيد كما يتعلق جزء منها بانتقادات و تصفيه حسابات داخليه عن دور فرنسا في إسقاط النظام السابق و ترك البلاد فريسه للتطرف و الجماعات الارهابية و اللصوص و تجار النفط والغاز و الهجرة غير الشرعيه و عدم الاستقرار ناهيك عن حاله الترقب القديمة بشان تقسيم البلاد و عودة النفوذ الفرنسي الى منطقه فزان الملاصقه لمستعمراتها القديمة و لما تتمتع به منطقة فزان من ثروات و معادن ثمينة و ثروات طائلة يسيل لها اللعاب تتناهبها الشركات والعصابات في وضح النهار

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