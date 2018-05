المتوسط:

استقبل صباح اليوم الخميس، عميد بلدية مصراتة مصطفي كرواد وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ووكيل ديوان البلدية، وممثلين عن مجلس أعيان بلدية مصراتة للشورى والإصلاح، د.كرستيان بوك سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ والوفد المرافق له، وعقد اجتماعاً معهم بمقر ديوان البلدية.

وبحسب بيان للبلدية، فقد شمل برنامج زيارته للبلدية لقاء مع ممثلين عن نواب مدينة مصراتة، ومسؤولين بجامعة مصراتة، حيث عبر السفير عن سعادته بزيارة مدينة مصراتة، وحرصه على زيارتها، من منطلق قناعتهم بأن صوت ورأي المدينة مهم فيما يتعلق بالقضايا الليبية كافة.

كما أوضح سعادة السفير بأن الهدف من الزيارة هو بحث إمكانية فتح آفاق التعاون، وتقديم المساعدة لبلديات ليبيا، وحرصهم على أن تكون الجمهورية الألمانية عنصر مساعد لليبيين دون التدخل المباشر أو غير المباشرة في شؤونهم الداخلية، بهدف دعم الاستقرار للبلاد.

كما أبدي السفير استعداده للتعاون فيما يخص الجانب الاقتصادي والصناعي و مجالات الاستثمار، ومساعدة ليبيا في ملف مكافحة الإرهاب، والحد من الهجرة غير الشرعية، والمصالحة الوطنية، ودعم المرافق التعليمية والصحية، وعلى رأسها دعم مركز الأطراف الصناعي

The post السفير الألماني يعرض على عميد «مصراته» مساعدة بلاده appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية