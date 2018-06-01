بلدي مصراتة يؤكد دعمه للأجهزة الأمنية لتنفيذ خططها بالمدينة

أكد مجلس مصراتة البلدي، الخميس، دعمه للأجهزة الأمنية بالمدينة في تنفيذ خططها بكل مهنية وكفاءة؛ للمحافظة على أمن المدينة واستقرارها.

ودعا المجلس البلدي، في بيان له، إلى رفع مستوى أداء الأجهزة الأمنية؛ لردع العابثين، والتصدي لمحاولاتهم “البائسة” التي تهدف إلى خلق الفوضى وخرق النظام في المدينة.

وشدد المجلس البلدي على ضرورة تكاتف وتعاون الجميع مع الأجهزة الأمنية ومساندتها، داعيا أهالي المدينة إلى عدم التستر على المجرمين والمطلوبين للعدالة، ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم، والمبادرة إلى تسليمهم للجهات الأمنية المختصة، مشددا، في الوقت نفسه، على ضرورة أن تعمل الأجهزة الأمنية وفق الأطر الإدارية والقانونية الصحيحة.

يشار إلى أن مديرية أمن مصراتة أطلقت خطة أمنية في شهر رمضان، بالتعاون مع الأحهزة الأمنية الأخرى؛ للحفاظ على أمن المدينة، والقبض على المطلوبين للعدالة.

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