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مديرية أمن شحات ترسل قوة قتالية لمساندة قوات الجيش في درنة

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24-خاص
أرسلت مديرية أمن شحات قوة قتالية لمساندة قوات الجيش في معركة درنة من جهة المحور الغربي.

وتتكون القوة من سرية حماية مديرية أمن شحات وقوة من جهاز الهجرة الغير شرعية شحات بآمرة النقيب السنوسي بوكشيرة ومجهزة بكامل العتاد والآليات.

وتأتي هذه الخطوة بعد تعليمات صدرت من المديرية في وقت سابق لكافة المراكز والأقسام بمساندة قوات الجيش في حربه ضد الإرهاب.
يذكر أن سرية حماية مديرية أمن شحات كانت من ضمن القوات التي شارك في معركة الهلال النفطي ومساندة الجيش الليبي في تحرير الحقول النفطية ​.

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