السراج وصالح يتمسكان بمخرجات باريس.. المشري يتراجع وبلحاج والغرياني بين الرفض والتحجج

أكد رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” على نتائج لقاء باريس مؤكداً بأن الانتخابات هي السبيل لإخراج البلاد من هذه الأزمة ومن الانقسام وتشظي مؤسسات الدولة وانهيار اقتصادها وازياد معاناة المواطن كل يوم .

وبحسب المتحدث الرسمي باسم المجلس “عبدالله بليحق” ، الخميس ، فقد اكد بأن المستشار “عقيلة صالح” أكد بأنه ومن منطلق ايمانه بأن الانتخابات هي الحل فقد كان اول من دعا لذلك في مطلع العام 2017 وخاطب المفوضية العليا للانتخابات للاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وقد استجابت وبدأت في إجراءاتها لذلك وأكدنا على ان الانتخابات هي المخرج في اكثر من مناسبة منذ اكثر من عام مضى ليقول الشعب الليبي كلمته فهو مصدر السلطات وصاحب القرار.

وأكد المستشار ” عقيلة صالح ” بحسب “بليحق” بأنه على جميع الأطراف المحلية الالتزام بتهيئة كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم وتوفير المناخ الأمني المناسب خاصة في مناطق تواجد المليشيات المسلحة غير منضوية تحت القيادة العامة للقوات المسلحة .

ودعا صالح المجتمع الدولي لمتابعة تنفيذ ما جاء في اعلان باريس والزام كافة الأطراف المحلية والإقليمية لدعم تنفيذه وعدم عرقلته والتأكيد على وجود الإرادة المحلية والدولية الحقيقة لذلك .

وفى ختام بيانه ، قد صالح خالص شكره وتقديره للرئيس الفرنسي ” ايمانويل ماكرون ” ولجمهورية فرنسا على ما قامت به من جهد لجمع كل الفرقاء الليبيون وتنظيم هذا المؤتمر بحضور دولي واسع لإنهاء الأزمة الليبية.

السراج يجدد التأييد

ومن جهته أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في بيان له ، الخميس أيضاً ، على التزامه الكامل بمخرجات لقاء باريس ، مثمناً شجاعة المشاركين في الاجتماع الذين قال انهم انحازوا في لحظة حاسمة الى مصلحة الوطن العليا.

السراج أكد في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه على وقوفه على مسافة واحدة من جميع الاطراف ، معرباً عن أمله بأن يدعم لقاء باريس الذي وصفه بـ”الايجابي” تيار المصالحة والتسامح والتوافق ولم الشمل وأن تتوقف بعد هذا اللقاء ما وصفها بـ”الحملات المغرضة المحرضة على الفتنة” التى تسعى لترسيخ الفرقة والتقسيم.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الجميع إلى تقديم التنازلات للوطن لتعبر ليبيا إلى بر الامان ، مقدماً شكره إلى فرنسا وكافة الدول التى شاركت في اللقاء وعبرت عن رغبتها الصادقة في دعم التوافق الليبي.

المشري الذي قال فى لقاء بثته قناة فرنسا 24 الاربعاء بأنه من الاخوان المسلمين ولا ينكر ذلك ، وصف اجتماع باريس بالمحطة الهامة فى الحوار الليبي مؤكداً بأنه لم يجلس مع المستشار عقيلة صالح ولم يصافح المشير خليفة حفتر مقدماً بذلك أول اشارة إحباط خيمت على أجواء التفاؤل عقب اللقاء .

ويقول مراقبون ان نتائج اللقاء ورياحه جائت بما لا تشتهي سفن قطر وحلفائها من جماعة الاخوان المسلمين التي باتت تتهم بالتمسك بالاتفاق السياسي وكأنه نص مقدس بهدف اطالة عمر حكم الرئاسي ومجلس الدولة مهما كلف البلاد من ثمن ، كما ان عدم ترحيب الدوحة باللقاء رغم حضور سفيرها له اشارة اخرى عن موقفها وحلفائها .

واعتبر المشري ان هذا اللقاء غير حاسم لان هناك العديد من المواضيع المهمة والحاسمة التي قال انه تم تأجيلها بما فى ذلك النظر فيما أسماها المؤسسات الموجودة فى المنطقة الشرقية وضرورة انهائها فوراً وموضوع الجيش الليبي مشيراً الى انها مواضيع يجب ان تنتهي وفقاً للاتفاق السياسي .

وقال : ” انا لا اعترف بصفة قائد عام الجيش الليبي اسمه خليفة حفتر ، واعترف فقط بالقائد الاعلى للجيش الليبي واسمه فائز السراج واعترف برئيس اركان موجود فى طرابلس اسمه عبدالرحمن الطويل ولا نعترف بصفة عقيلة صالح كقائد اعلى وكذلك العالم” .

واتهم المشري المستشار عقيلة صالح باحتكار صفة القائد الاعلى للجيش الليبي وصفة رئيس مجلس النواب وبأنه يسعى لصفة أعلى ولا يبحث عن وفاق يخرج به البلاد من ازمتها ، وذلك على حد قوله .

ورفض رئيس مجلس الدولة اعتبار المشير حفتر طرفاً فى المعادلة الليبية معتبراً اياه مجرد قوة أمر واقع وقال : ” هذا ما قلتله لمستشار الرئيس ماكرون ، نحن نوافق على الجلوس مع حفتر كقوة امر واقع ونرفض الجلوس معه على اعتباره قوة شرعية ” .

وفى سياق متصل أكد حزب الوطن بقيادة أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج ، الاربعاء ، أنه لايرى إجراء انتخابات إلا بعد الاستفتاء على مشروع الدستور والمصادقة عليه وهو الامر الذي يعني تحججاً ورفضاً ضمنياً لانتخابات مبكرة ملحة تنهي الوضع القائم فى ظل وجود عدة خيارات دستورية يمكن الاستناد عليها لاجراء هذه الانتخابات وفقاً لحديثي سلامي ومبعوث الجامعة العربية الى ليبيا فى ظل الانقسام المجتمعي والسياسي حول مسودة الدستور .

الحزب في بيان نشرته قناة النبأ المقربة من بلحاج والتي تشن هجوماً لاذعاً متواصلاً على لقاء باريس منذ اول لحظات انعقاده ، طالب الجهات المعنية بضرورة إصدار قانون الاستفتاء، وقانون الانتخابات ثم اجرائها.

وفى موقف جاء بعد لقاء باريس ويعتبر مغايراً لمواقفه السابقة من إتفاق الصخيرات الذي لطالما أعرب ضمنياً عن معارضته ، أكد حزب الوطن بأن “الاتفاق السياسي الليبي يظل المرجعية القانونية وعلى الأطراف المعنية تضمينه في الإعلان الدستوري”.

اما المفتي الصادق الغرياني ، الذي فضل كعادته على أن لا يكون مغلاقاً للشر ومفتاحاً للتقارب وطي الخلافات بين الاطراف المتخالفة ، اعرب عن رفضه لاتفاق باريس وشن هجوماً لاذعاً على كل من شارك فيه وحضره بدعوى الحرب الدائرة فى درنة وحماية المدنيين وما إلى ذلك .

وشن الغرياني الاربعاء هجوما لاذعاً على فرنسا معتبراً إياها شريكا فى ” قتل الليبيين ” وبأنها تسعى لتمكين حفتر قائلاً بأن الفرنسيون متورطون في دماء أهل هذه المدينة وبأن المسؤولون ذهبوا لفرنسا ولم يعترضوا عليها بكلمة .

ترحيب دولي متواصل

وفى ذات السياق رحبت كل من الجامعة العربية والامم المتحدة والاتحادين الافريقي والأوروبي بمخرجات لقاء باريس وطالبت الاطراف التي أقرته بالالتزام بتنفيذ بنود ماجاء فيه وفق الجدول الزمني المقرر مع الانتهاء من وضع القاعدة الدستورية للانتخابات قبل سبتمبر القادم ، سواء عبر الاستفتاء على الدستور او تعديل الاعلان الدستوري وتفعيل القرار 5 لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس للدولة او تعديل دستور المملكة او مقترج لجنة فبراير .

وانضمت الولايات المتحدة بركب المرحبين مساء الخميس ، وقالت فى بيان : ” نرحب بلقاء القادة الليبيين بحضور المجتمع الدولي في باريس مطلع هذا الأسبوع ، ونشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن على أن يتمّ التحضير لها جيداً لتجنّب المزيد من عدم الاستقرار وعلى المجتمع الدولي دعم مفوضية الانتخابات لكي تتمكن من اداء المهمة وقد باتت تكثف جهودها للاعداد لها” .

وبالنسبة لإيطاليا فلم يكن موقفها بعيداً عن موقف حلفائها فى مجلس الدولة وجاء ذلك على لسان سفيرها فى طرابلس جوزيبي بيروني الذي قال الخميس ” أنه يجب ان. لا تبقى الالتزامات التي أكدها الليبيون الحاضرون بباريس مجرد كلمات بدون محتوى وان اي قرار يخص تحديد تاريخ الانتخابات هو أمر يخص الليبيين فقط ! ” .

وبين هذا وذاك تبقى الكرة فى ملعب الليبيين والاجسام الليبية للتوصل الى صيغة من التفاهمات توصل البلاد نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المحدد 10 ديسمبر المقبل كحل ينهي على الاقل الفساد المالي والسياسي الذي أنهك خزينة المجتمع واستنزف من قوت الاجيال القادمة عشرات مليارات الدولارات دون أي نتائج ملموسة تذكر على ارض الواقع فى بلادهم ، فى الوقت الذي تبدو فيه بعض الاطراف ان لامانع لديها فى استمرار مناقشة مسألة تعديل الاتفاق السياسي ومحاولة ايجاد الحلول التلفيقية لمائة سنة مقبلة .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية