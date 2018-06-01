تعرف على حجم السيولة المخصصة لمصارف المنطقة الشرقية وموعد صرفها

البيضاء-العنوان

أعلن مصرف ليبيا المركزي البيضاء اليوم الجمعة أنه سيشرع في توزيع مبلغ 340 مليون دينار على فروع المصارف التجارية بالنطاق الإداري المنطقة الشرقية، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأفاد المصرف توزيع السيولة المخصصة للمصارف سيكون ابتداء خلال يومي الأحد والإثنين القادمين.

وأشار إلى أن عملية الصرف على المواطنين ستكون اعتبارا من يوم الثلاثاء، بحسب ظروف النقل للفروع.

وأوضح أن السيولة المخصصة للمصارف موزعة كالتالي، مصرف الجمهورية 87 مليون دينار، مصرف الوحدة 89 مليون دينار، مصرف التجاري الوطني 75 مليون دينار، مصرف شمال افريقيا 30 مليون دينار، مصرف الصحارى 27 مليون دينار، مصرف التجارة والتنمية 20 مليون دينار، مصرف المتوسط 5 مليون دينار، مصرف الاجماع العربي 5 مليون دينار، ومصرف الزراعي 2 مليون دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية