بلدي مصراتة يدعو الأهالي لعدم التستر على مجرمي المدينة

دعا المجلس البلدي مصراتة البلدي، أهالي المدينة إلى عدم التستر على المجرمين والمطلوبين للعدالة، ورفع الغطاء الاجتماعي عنهم، والمبادرة إلى تسليمهم للجهات الأمنية المختصة.

وأكد المجلس، في بيان، تداولته وسائل الإعلام، اليوم الخميس، دعمه للأجهزة الأمنية بالمدينة في تنفيذ خططها بكل مهنية وكفاءة؛ للمحافظة على الأمن والاستقرار وأن تعمل وفق الأطر الإدارية والقانونية الصحيحة.

وشدد على ضرورة، رفع مستوى أداء الأجهزة الأمنية؛ لردع العابثين، والتصدي لمحاولاتهم “البائسة” التي تهدف إلى خلق الفوضى وخرق النظام في المدينة.

يشار إلى أن مديرية أمن مصراتة أطلقت خطة أمنية في شهر رمضان، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى؛ للحفاظ على أمن المدينة، والقبض على المطلوبين للعدالة.

