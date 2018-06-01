اجتماع أمني ليبي امريكي في طرابلس

عقد الوفد الامريكي الذي يزور العاصمة طرابلس ويضم كل من قائد القيادة العسكرية الامريكية في افريقيا الجنرال توماس فالدهاوزر ، والقائم بأعمال السفارة الامريكية السفيرة ستيفاني وليامز، وعدد من المسؤولين الآخرين اجتماعا امنيا اليوم الخميس مع وزير الداخلية العميد عبدالسلام عاشور ، ورئيس الأركان العامة المكلف اللواء ركن عبدالرحمن الطويل ، وامر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، وامر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية السيد لطفي المغربي.

وتناول الاجتماع ،وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ،سبل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الأمن والاستقرار ، والشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا لمكافحة الإرهاب .

وعبرت القيادات العسكرية الليبية عن شكرها لما قدمته الولايات المتحدة من مساعدات عسكرية للحرس الرئاسي وخفر السواحل ووزارة الداخلية، وابدت رغبتها في مساهمة الشريك الامريكي في تطوير القدرات لدفاعية للقوات المسلحة الليبية، وتطوير التعاون العسكري ليشمل التدريب وتبادل المعلومات.

وأتاح الاجتماع مناقشة بناء رؤية مستقبلية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

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