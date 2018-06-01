بعد لغم الاربعاء ..لغم لشورى درنة يحصد الخميس أرواح رب أسرة ونجليه داخل مزرعتهم

ليبيا – لليوم الثاني على التوالي ، أودى إنفجار لغم أرضي زرعه عناصر مايسمى مجلس شورى مجاهدي درنة بحياة المواطن محمود إبراهيم صبرة المنصوري شرفاد ونجليه هيثم وعلي .

وبحسب مصادر من مدينة القبة التي يقطن فيها الضحية ونجليه فقد أودى اللغم بحياتهم أثناء توجههم لتفقد مزرعتهم بمنطقة الظهر الحمر جنوب مدينة درنة مساء الخميس .

وكان لغم قد انفجر الأربعاء فى تجمع من السيارات قرب المدينة الرياضية مدخل درنة الغربي وادى لوفاة 9 مواطنين من درنة وإصابة 7 .

وهذا ،تعتمد تلك الجماعات الإرهابية في حربها علي زرع الألغام والعبوات الناسفه ونشر المفخخات في محاولة منها عرقلة تقدم القوات المسلحة الليبية لتطهير المدينة منهم .

وتوفي نتيجة هذا اللغم الذي زرعته عناصر شورى مجاهدي المواطن ، بحسب مصادر متطابقة تحدث معها صحيفة المرصد كل من المواطن منصور الدغاري فيما أصيب نجله ويدعى عبدالسلام بإصابة خطيرة نقل على أثرها الي الاسعاف فى مستشفى قورينا بشحات ثم الى أحد مشافي مدينة بنغازي .

كما توفي المواطن عطية مفتاح ربيع ونجله صالح وكذلك المواطن عادل الحاسي من سكان شارع المرور بوسط المدينة والمواطن فضل محمد فضل المسماري والجندي سعيد صالح التركاوي .

سجل الوفيات ضم أيضاً المواطن ميلاد الجريبي والمواطن أكرم بوزقيبة والمواطن اسامة مجيد الضاوي رئيس نادي العين الرياضي الذي كان فى زيارة تفقدية للمدينة الرياضية بعد انتهاء القتال حولها كما أصيب مواطن آخر يدعى عوض الجبيهي وجميعهم من مدينة درنة .

ونقل غالبية المواطنين المصابين بالانفجار الى مستشفى كرسة القروي ومستشفى قورينا فى شحات لتلقي العلاج ويعود سبب ارتفاع عدد الاصابات والوفيات بحسب الناجين الى وقوع الانفجار فى مكان مكتض بالسيارات المصطفة خلف بعضها بعد أن داس أحد الضحايا على اللغم بسيارته أسفل الطريق الاسفلتي .

ويقر مجلس شورى مجاهدي درنة وبشكل مباشر عبر ذراعه الاعلامي ممثلاً فى مايسمى وكالة العهد الاخبارية بزراعته الالغام فى مختلف انحاء محيط المدينة ، مفتخراً بما تخلفه من اضرار من بين العسكريين ، مسيراً على نهج مجلسي شورى ثوار بنغازي واجدابيا وتنظيم داعش الارهابي .

وقتل يوم الثلاثاء الماضي مدنيين اثنين هما ناصر الفرطاس والطفلة مرام سالم تربح وذلك اثناء خروجهما مع أسرهما من المنزل وفيما اتهم شورى المجاهدين قوات الجيش باستهدافهما ، أشارت تقارير واردة من المدينة بأن قوات الشورى هي من استهدفتهم فى إطار إصرارها على عدم ترك المدنيين لها وحيدة .

وفى سياق متصل ، عاد التيار الكهربائي فى وقت مبكر من صباح اليوم الخميس إلي كافة مناطق وأحياء المدينة بعد إنقطاعه فجر الثلاثاء الماضي نتيجه الإشتباكات وقد اوقف الجيش إطلاق النار منذ صباح الأربعاء بالمحور الغربي لإعطاء الفنيين التابعين لشركة الكهرباء الوقت الكافي لإصلاح الإضرار التي لحقت بالشبكة العامة .

يشار الى ان هذه المرة ليست الاولى التي تحصد فيها الغام شورى درنة ارواح المدنيين حيث قتل شاب من عائلة بوذهب واصيبت جدته بانفجار لغم منتصف مارس الماضي وكذلك اسرة اللافي فى فبراير قبل اشهر من احتدام المعارك فى درنة .

المرصد – خاص

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