المصرف المركزي يعلن توزيع 340 مليون دينار على المنطقة الشرقية

أعلن مصرف ليبيا المركزي، توزيع 340 مليون دينار على فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح المصرف، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الخميس، أن توزيع السيولة للمصارف التجارية سيكون يومي الأحد والاثنين القادمين الموافق 3،4/06/2018.

وأكد المصرف أن الصرف للمواطنين سيكون اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 5/6/2018، وحسب ظروف النقل للفروع.

وأضاف بيان المصرف، أنه تم توزيع السيولة على المصارف وفق الأرقام التالية: مصرف الجمهورية 87 مليون دينار، مصرف الوحدة 89 مليون دينار، مصرف التجاري الوطني 75 مليون دينار، مصرف شمال أفريقيا 30 مليون دينار، مصرف الصحاري 27 مليون دينار، مصرف التجارة والتنمية 20 مليون دينار، مصرف المتوسط 5 ملايين دينار، مصرف الاجماع العربي 5 ملايين دينار، مصرف الزراعي مليوني دينار.

