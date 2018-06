رئيس مجلس بني وليد يناقش أزمة الوقود والغاز المنزلي

المتوسط:

عقد رئيس المجلس المحلي بني وليد، اجتماعًا أمس الخميس، مع رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز المنزلي، لبحث آلية العمل والتي من أهم مهام هذه اللجنة هو محاولة القضاء على هذه الأزمة والتي مازالت تؤرق المواطن داخل المدينة.

وحضر الاجتماع الذي عقد بقاعة اجتماع مراقبة اقتصاد بني وليد، كل من أعضاء اللجنة، حيث أتفق الحاضرون على الوقوف على كل المحطات ومواقع توزيع الغاز المنزلي ومراقبة الوضع عن قرب.

وتواصل رئيس اللجنة المشكلة مع رئيس اللجنة الرئيسية واتفق على عقد اجتماع في الأيام القليلة القادمة في مدينة طرابلس.

