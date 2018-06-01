الرائد_أخبار قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” “توماس فالد…

#الرائد_أخبار

قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” “توماس فالدهاوزر”، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا “ستيفاني وليامز”، يناقشان، الخميس، في #طرابلس، مع وزير الداخلية عبد السلام عاشور، ورئيس الأركان العامة المكلف عبد الرحمن الطويل، وآمر الحرس الرئاسي نجمي الناكوع، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد الحداد، سبل دعم #الولايات_المتحدة_الأمريكية لجهود حكومة الوفاق لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

#ليبيا





