“صحة طرابلس” تحتفل باليوم العالمي للامتناع عن التدخين

أحتفلت إدارة الخدمات الصحية بطرابلس، أمس الخميس، باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، الذي تبرز فيه المخاطر الصحية وغيرها من المخاطر الناجمة عن تعاطيه وتدعو إلى رسم سياسات فعالة تحدّ من استهلاكه.

وفي ذات السياق، أطلقت إدارة الخدمات حملة للامتناع عن تعاطي التبغ في عام 2018، وتحرص على زيادة الوعي بشأن الصلة القائمة بين التبغ وأمراض القلب وسواها من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومنها السكتة الدماغية، والتي تمثّل مجتمعة الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.

وتهدف الحملة، بحسب الصحة الرسمية لإدارة الخدمات الصحية على فيسبوك، إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير العملية التي يمكن أن تتخذها فئات الجماهير الرئيسية، بما فيها الحكومات والجمهور، للحد من المخاطر التي يشكّلها التبغ على صحة القلب.

ويتزامن الاحتفاء باليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ في عام 2018 مع طائفة من المبادرات المُقدّمة والفرص المُتاحة بالعالم والرامية إلى التصدي لوباء التبغ وأثره على الصحة العمومية، وخصوصاً وقوفه وراء وفاة الملايين من الناس ومعاناتهم على الصعيد العالمي.

وتشتمل تلك الإجراءات على مبادرات مدعومة من المنظمة بشأن صحة القلب والتصميم على إنقاذ الأرواح في العالم تهدف إلى تقليل معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين الرعاية الصحية، وعلى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الثالث والرفيع المستوى المعني بالوقاية من الأمراض غير السارية (المعدية) ومكافحتها، المُقرّر عقده في عام 2018.

