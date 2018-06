“السلامة الوطنية” تناقش خطة تأمين طرابلس الكبرى

المتوسط:

عقد رئيس ديوان الهيئة العامة للسلامة الوطنية، العميد الدكتور عبد السلام الجوادي الطبيب مع رئيس غرفة العمليات بطرابلس الكبرى العميد رمضان برباش، لمناقشة الخطة الأمنية لتأمين البلدية.

وحضر الاجتماع، كلاٌ من العميد إمحمد مختار نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية وعضو فى الخطة الأمنية وعضو فى الخطه الأمنية وعضو من جهاز المخابرات الليبية وعقيد على الصغير عضواُ فى الخطه الأمنية وعقيد فيصل رئيس مكتب العلاقات بمديرية أمن طرابلس عضو فى الخطة الأمنية وعميد ميلود أشكل عضو فى الخطة الامنية.

وناقش الاجتماع قرار وزير الداخلية القاضي بتأمين طرابلس الكبري من أى خروقات قد تحدت وحماية أرواح وممتلكات المواطنيين فى خاصة فى الشهر الفضيل الذي يشهد عادة إزدحام وتكدس.

