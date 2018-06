المتوسط:

تفقد رئيس وحدة مرور طرابلس المركز، مساء أمس الخميس، الدوريات والتمركزات المرورية والأمنية للاطمئنان على سير العمل بها.

وجاءت الجولة التفقدية أثناء صلاة المغرب في إطار الجهود المبذولة من قسم مرور طرابلس.

وكان قد أصدر وزير الداخلية قرارًا بتأمين طرابلس الكبري من أى خروقات قد تحدت وحماية أرواح وممتلكات المواطنيين فى خاصة فى الشهر الفضيل الذي يشهد عادة إزدحام وتكدس.

