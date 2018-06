المتوسط:

شاركت مصلحة المطارات، بدورى كرة القدم الخماسية والذي تنظمه وزارة المواصلات خلال شهر رمضان المبارك بين الجهات التابعة للقطاع بملعب جهاز تنفيذ وإدارة مشروع السكة الحديدية.

وفي ذات السياق، أجريت أمس المبارة الاولى لفريق مصلحة المطارات أمام فريق مصلحة الموانئ.

وأنتهت المباراة بفوز مصلحة المؤاني بخمسة أهداف مقابل هدفين لمصلحة المطارات.

