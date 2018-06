وزير “تعليم الوفاق” يجتمع مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا

المتوسط:

اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور عثمان عبدالجليل مع نقباء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا، لمناقشة القضايا والمواضيع التي تهم التعليم العالي لاسيما المشاكل والعراقيل وكذلك آليات إجراء امتحانات الشهادة الثانوية بالجامعات.

وحضر الاجتماع، الذي عقد أمس الخميس، الدكتور عادل زنداح رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، الدكتور محمد العتوق مدير إدارة الملحقيات الثقافية بوزارة التعليم، نقيب عام أعضاء هيئة التدريس الجامعي ونقيب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا.

وتطرق الاجتماع إلى كيفية إجراء امتحانات الشهادة الثانوية بالجامعات وتوضيح آلية الاشراف على هذه الامتحانات، كما ناقش تعديل اللائحة التنفيدية رقم (501) لسنة 2010 الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

كما تناول الاجتماع الإجازة العلمية والترشح لشغل وظائف الملحقيات بالخارج والدراسات العليا بالداخل والخارج وبرنامج التأمين الطبي.

ومن جانبه، قال وزير التعليم، إنه لإول مرة في تاريخ وزارة التعليم يتم فتح باب الترشيح للملحقيات بالمفاضلة والامتحان وتكون العملية بشفافية الكاملة.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن نتائج هذه العملية ستعلن قريبا جداً بعد انتهاء اللجنة المختصة من عملية الفرز والمراجعة والتقييم، موضحًا أن سبب التأخير عن إعلان النتائج هي العدد الكبير للمتقدمين الذي وصل 9000 ملف.

وأوضح أنه بعد إعلان النتائج سيعطي فرصة أسبوعين لكل متقدمين لإطلاع علي نتائج تقيمهم وسوف تشكل لجنة جديد لنظر في أي طعن يقدم وتعيد تقييمه من جديد.

أما عن سبب عدم تنفيذ الاجازة العلمية لاساتذة الجامعة (الشق الخارجي) مرجعه لظروف خارجه عن إرادة وزارة التعليم نتيجة ظروف الدولة الاقتصادية والمالية والوزارة تعمل أن يتم خلال هذه السنة علي استئناف صرف تفويضات المالية لهذه الاجازة.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على ضرورة أن يكون هناك تعاون دائما ومستمر بين وزارة التعليم والنقابة العامة في كل المسائل التي تخص أعضاء هيئة التدريس و وزارة التعليم تعتمد دائما على أراء وملاحظات أعضاء هيئة التدريس في تقييم عمل الوزارة وكل ما تتخذه الوزارة من قرارات وإجراءات .

