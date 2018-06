“تقويم التعليم التقني” يعلن بدء استعدادات إجراء امتحانات الدبلوم المتوسط

المتوسط:

أعلن مدير مكتب التقويم والقياس بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، صلاح التريكي، بدء الاستعدادات لإجراء امتحانات الدبلوم المتوسط للعام الدراسي 2017/2018 لكافة المعاهد الفنية المتوسطة (العامة – الخاصة).

أوضح “التريكي”، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، أن اللجان التحضيرية تعمل وكذلك لجنة إعداد الأسئلة تجهز المطلوب منها.

وأكد مدير مكتب التقويم والقياس، أن هذه اللجنة تقوم بمراجعة استمارات الطلبة ومطابقتها والتأكيد من الأرقام الوطنية، في إطار تنظيم وتسهيل الدخول للامتحانات وتهيئة البيئة المناسبة للطلاب لإجراء الامتحاناتهم وهم في راحة تامة.

وأضاف أن هذه اللجان مكونه من أساتذة مشهود لهم بالنزاهه والكفاءة كما يضاف لعملها التدقيق ومراجعة كل ما يخص الطالب من الناحية العلمية والتدريبية، موضحًا أن أول خطوات النجاح هو الإلتزام باللوائح والتعليمات المعمول بها.

