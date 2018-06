إجراء أول عملية جراحية بقسم العظام بالمركز طبرق الطبي

المتوسط:

أعلن المركز الطبي طبرق، إجراء أول عملية جراحية بقسم العظام بالمركز، لمريض شاب في متقبل العمر(20عام).

وأوضح المركز، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن المريض كان يعاني من شلل نصفي منذ الولادة ما أدى لضمور حاد لعظلات والأنسجة و نتج عن هذا الضمور ظهور تقرحات حادة على مستوي منطقة الحوض ما أدى لخروج عظمة الفخذ و بروزها من الجسم.

وأضاف المركز أنه تم استقباله وصف له العلاج لمدة شهرين من المضادات الحيوية و الغيار علي مكان الجرح و تقيح يوميا، وبعد الانتهاء من مدة التهيئة للعملية تم استئصال جزء من العظمة البارز من الجلد وصنفرة ونحت العظم.

وتابع المركز، إنه تم وضع خلطة من المضادات الحيوية داخل العظم والأنسجة المتضررة المحيطة به مع وضع معجون أسمنتي طبي داخل العظم والخارجه.

وأكد المركز الطبي طبرق، أن العملية تمت بأيدي ليبية وطنية وهم الإستشاري الدكتور إبراهيم الفاخري والدكتور محمد الرياني و الدكتورة هدي أحمد بالحكومة ودكتور التحذير الاوكراني يوري وفني التخذير سناء فرج الترهوني وتمريض عمليات تتيانا.

