المتوسط:

شارك وفد من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة في احتفالية السفارة الإيطالية بعيد بلادها الوطني أمس الخميس.

وجاءت المشاركة بدعوة رسمية من السفير الإيطالي بطرابلس جوزيبي بيروني.

وتكون وفد جهاز المكافحة من ملازم أول عبدالناصر حزام رئيس فرع طرابلس طريق السكة، ملازم أول عادل القطيط رئيس وحدة الإيواء بفرع طرابلس طريق السكة.

