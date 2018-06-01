الجيش الليبي: رصدنا تحركات لمجموعات إرهابية قرب الهلال النفطي

بنغازي — سبوتنيك. وأكد الخرطوش في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن “الأوضاع في منطقة الهلال النفطي جيدة وهادئة”، مشيراً أن “الكتيبة 276 مشاة وجميع الوحدات العسكرية التابعة لغرفه عمليات سرت الكبرى في حاله استعداد تام لاستهداف أي جماعات تحاول الاقتراب من المناطق المحيطة بالهلال النفطي”.

وقال المسؤول الإعلامي لكتيبة 276 مشاة أن “فرق الاستطلاع أبلغت عن تحركات للجماعات الإرهابية بعدد قليل من الآليات جنوب منطقة النوفليه وخط الغاز”، مضيفاً أن “هذه الجماعات الإرهابية دائما ما تتحرك ألياتهم بالقرب من حقل المبروك ومنطقه مراده”.

وأوضح أن “فرق الاستطلاع قد رصدت تحرك مجموعه آليات تابعة للعصابات الإرهابية جنوب منطقه النوفليه، منذ ساعة تقريبا من الآن، في انتظار تحديد نقاط تمركزهم ومن ثم تدميرهم”، موضحاً “بالإضافة للتحرك المستمر لسرايا الاستطلاع للوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي ومنها الكتيبة 276 مشاة بإمرة العميد علي القطعاني، وكتيبة شهداء الزاوية بإمرة اللواء جمال الزهاوي، وكتيبه 210 وغيرها من الوحدات العسكرية المتواجدة هناك والتي تشكل الطوق العسكري على الهلال النفطي”.

يشار إلى أن القوات المسلحة الليبية قد حررت منطقة الهلال النفطي عام 2016، في عملية البرق الخاطف، التي أطلقتها القيادة العامة للجيش الليبي.