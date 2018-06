“توجيه المعاهد الفنية المتوسطة” يعلن خطط وبرامج المقررات التعليمية

المتوسط:

كشف ” رئيس قسم التوجية الفني العام بإدارة المعاهد الفنية المتوسطة بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، بشير اشتيوي، خطط وبرامج المقررات التعليمية للمؤسسات التعليمية الفنية.

وأوضح “اشتوي”، في تصريحات نشرتها صفحة الهيئة على موقع فيسبوك، أن لقسم التوجية الفني العام أهداف يعمل على تحقيقها كتقييم العملية التعليمية من خلال متابعة المؤسسات التعليمية الفنية والمدربين والتعرف على درجات الأداء الإداري والعملي لها ورصد الإيجابيات والسلبيات بقصد التطوير ومعالجتها إن وجد.

واضاف أن القسم يهدف للمساهمة في تنشيط العملية التعليمية بإيجاد التكامل بين الجوانب النظرية والعملية ضماناً للتطوير المستمر، ومتابعة أداء المدربين وحثهم على رفع من مستواهم.

وتابع: “ومن ضمن أهدافنا أيضاً متابعة المقررات التعليمية والمناهج والبرامج والأنشطة من حيث حجمها ومحتواها وطريقة تدريسها لضمان تطورها للإرتقاء بها للمستويات المطلوبة”.

أما عن عمل التوجية الفني، أوضح “اشتيوي”، أنها تكمن في متابعة تنفيذ الخطة والمقررات الدراسية وتقييم درجة النجاح في تنفيذها ومدى ملائمتها للطلاب وذلك من خلال أقسام التوجية الفني بالمناطق، ومتابعة أيضاً أداء المدربين والمساعدة على الرفع من مستواهم بتقديم النصح والإرشاد إليهم ورفع تقارير دورية عنهم وإقتراح الإجراءات التي يتوجب إتخاذها بشأنهم.

