“المؤقتة” تخصص 36 مليون دينار لمشروعات “الصحة” ببنغازي

أعلنت الحكومة المؤقتة، تخصيص ميزانية تقدر بأكثر من 36 مليون دينار لمشروعات وزارة الصحةببلدية بنغازي وماجاورها.

وأوضحت الحكومة، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، اليوم الجمعة، أنه تم اعتماد الميزانية وفق قرارات رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني.

وأضافت الحكومة أن المبلغ المقدر بـ”36.020.000.000″ ستة وثلاثون مليون وعشرون ألف دينار ليبي سيخصص في بناء هدة مستشفيات ببلدية بنغازي لخدمة المواطنين.

