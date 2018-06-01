عقيلة صالح: على الجميع الالتزام بتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم

دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، جميع الأطراف في ليبيا إلى «الالتزام بتهيئة كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم» مشددًا على ضرورة «توفير المناخ الأمني المناسب خاصة في مناطق وجود المليشيات المسلحة غير المنضوية تحت القيادة العامة للقوات المسلحة» وفق تصريح صحفي وزعه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق اليوم الخميس.

وطالب عقيلة المجتمع الدولي بضرورة «متابعة تنفيذ ما جاء في إعلان باريس وإلزام كافة الأطراف المحلية والإقليمية لدعم تنفيذه وعدم عرقلته والتأكيد على وجود الإرادة المحلية والدولية الحقيقة لذلك»، مشيدًا بدور فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون على دورهم في جمع الفرقاء الليبيين وتنظيم المؤتمر الدولي حول ليبيا بحضور ممثلين رفيعي المستوى.

وأكد عقيلة على نتائج لقاء باريس، قائلا «إن الانتخابات هي السبيل لإخراج البلاد من هذه الأزمة ومن هذا الانقسام وتشظي مؤسسات الدولة وانهيار اقتصادها وازياد معاناة المواطن كل يوم»، بحسب التصريح الصحفي الذي وزعه الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وأضاف بليحق أن عقيلة «أكد أنه ومن منطلق إيمانه بأن الانتخابات هي الحل فقد كان أول من دعا لذلك في مطلع العام 2017 وخاطب المفوضية العليا للانتخابات للاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وقد استجابت وبدأت في إجراءاتها لذلك وأكد على أن الانتخابات هي المخرج في أكثر من مناسبة منذ أكثر من عام مضى ليقول الشعب الليبي كلمته فهو مصدر السلطات وصاحب القرار».

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