الدكتور سيف الإسلام القذافي يطالب “ديلي تليجراف” بالاعتذار

يعتزم الدكتور سيف الإسلام نجل الزعيم الرحل معمر القذافي، ملاحقة صحيفة “ديلي تلجراف” البريطانية قضائياً بسبب تجاوزاتها وتشويهها للحقائق ونشر أخبار وأنباء كاذبة عنه.

وقال محامو الدكتور سيف الإسلام القذافي إنهم بصدد تقديم شكوى ضد الصحيفة البريطانية وموقعها الإلكتروني، على حلقية قيام الصحيفة بنشر سلسلة مقالات وفيديوهات غير صحيحة يعود تاريخها إلى مارس 2011، تدعي فيها أنه اشترى منزلاً شمالي لندن قيمته 10ملايين جنيه إسترليني، متعمدة تشكيل انطباع كاذب بأن الدكتور سيف الإسلام القذافي كان ينفق ملايين الجنيهات في حي ثري بلندن على بيت فخم وأسلوب حياة مترف، بعيداً عن كونه شخصية سياسية جادة في ليبيا.

وأكدت الشكوى أن المنشورات غير صحيحة أو دقيقة لأن القذافي الابن لم يملك أو يشتري أو حتى يزور ذلك العقار المذكور في لندن، مستشهدة بعدم تقديم صحيفة “ديلي تلجراف” البريطانية أية دلائل على امتلاكه لهذا العقار حتى الآن.

مشيرة إلى أن الدكتور سيف الإسلام لم يكتف بالمطالبة بتصحيح الأنباء المكذوبة، بل أصر على ضرورة اعتذار الصحيفة البريطانية بعد التصحيح، وتعويضه عن الضرر الذي سببه نشر هذه المعلومات “المكذوبة”.

ودعت الشكوى إلى وجوب حرص الصحافة على عدم نشر معلومات أو صور غير دقيقة أو مضللة أو مشوهة، بما في ذلك العناوين غير المدعومة بالنص، إضافة إلى ضرورة تصحيح أية فقرة غير دقيقة، أو بيان مضلل أو تشويه، على الفور وبوضوح، وحيث يقتضي الأمر، نشر الاعتذار.

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