مركز شرطة الفائدية يضبط 120 كيس دقيق منتهي الصلاحية

ضبط أفراد الأمن التابعين لمركز شرطة بلدة الفائدية أمس الخميس جنوب مدينة شحات ، 120 كيس من مادة الدقيق منتهية الصلاحية .

وقال الناطق الرسمي باسم مديرية أمن شحات الملازم “حسن بوأكريم” أن عناصر الأمن قد ضبطت الدقيق في شاحنة كانت متجهة إلى المحلات التجارية داخل المدينة .

وأضاف “بوأكريم” أن مركز شرطة الفائدية صادر المضبوطات وألقى القبض على سائق الشاحنة، للتحقيق معه وإحالة القضية إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة معه .

يذكر أن مركز شرطة الفائدية يغطي رقعة جغرافية كبيرة جنوب بلدية شحات خاصة فيما يتعلق بمنع عمليات التهريب والتي تستخدم الطرق الصحراوية الجنوبية لأجل مرورها .

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