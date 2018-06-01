إعلام الجيش .. هذه هي تفاصيل الهجوم الإرهابي على قاعدة تمنهنت

كشف المكتب الإعلامي للناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، الستار عن تفاصيل الهجوم الإرهابي المباغت الذي استهدف، قاعدة تمنهنت شمالي مدينة سبها.

وقال مكتب المسماري، إن الهجوم تم في تمام الساعة 7.50 صباح يوم الخميس، فتصدت قوات الجيش له، والساعة 8 صباحًا كانت طائرات سلاح الجو فوق الهدف، وهذا يدل على زمن الاستجابة لصقور الجو السريع، حيث تم التعامل مع القوة المعادية والمكونة من المعارضة التشادية والسرايا الهاربة من بنغازي وتم دحرهم وتدمير معظم آلياتهم حسب تعبيره.

وكانت عناصر الكتيبة 116 التابعة للجيش، قد أعلنت صباح الخميس، صد هجوم إرهابي مباغت نفذته مجموعات إرهابية على قاعدة تمنهنت شمالي مدينة سبها.

من جهته شدد آمر غرفة عمليات سلاح الجو التابعة للجيش اللواء محمد منفور، في تصريحات صحافية، على أن قواته استهدفت المجموعات المهاجمة وألحقت بهم خسائر فادحة.

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