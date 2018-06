اجتماع أمني ليبي أمريكي لبحث دعم أمريكا لحكومة الوفاق

المتوسط:

عقد الوفد الأمريكي، الذي يزور العاصمة طرابلس، ويضم كلا من قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال “توماس فالدهاوزر” ، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية السفيرة ستيفاني وليامز، وعدد من المسؤولين الآخرين، اجتماعا أمنيا، أمس الخميس مع وزير الداخلية العميد “عبدالسلام عاشور”، ورئيس الأركان العامة المكلف اللواء ركن “عبدالرحمن الطويل”، وآمر الحرس الرئاسي اللواء “نجمي الناكوع”، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء “محمد الحداد”، وعدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين. وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية السيد لطفي المغربي.

وتناول الاجتماع، سبل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الأمن والاستقرار، والشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا لمكافحة الإرهاب.

وعبرت القيادات العسكرية الليبية عن عن شكرها لما قدمته الولايات المتحدة من مساعدات عسكرية للحرس الرئاسي وخفر السواحل ووزارة الداخلية، وأبدت رغبتها في مساهمة الشريك الأمريكي في تطوير القدرات الدفاعية للقوات المسلحة الليبية، وتطوير التعاون العسكري ليشمل التدريب وتبادل المعلومات، كما تناول مناقشة بناء رؤية مستقبلية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

