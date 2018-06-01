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مقتل أحد مواطني درنة أثناء المواجهات بين الجيش والعناصر المسلحة

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

مقتل المواطن ” يوسف السنوسي القبائلي ” برصاصة طائشة إصابته في مقتل نتيجة المواجهات الدائرة بين القوات المسلحة الليبية وبين عناصر مجلس شوري مجاهدي درنة المنحل والمنتشره بأسلحتها في منطقة الساحل الشرقي 31 مايو 2018 .

يذكر أن المواطن ” يوسف ” من مواليد 1968 ومن سكان حي الشعبية الصفرا بمنطقة الساحل الشرقي ،مشيرا أن نجله ” حسن ” عسكري واحد أفراد القوات الخاصة بأمره اللواء ” ونيس بوخماده ” .

#ارفاق صور لوالد الجندي ” حسن ” والجندي ” حسن ” ووقوفه مع اللواء ” ونيس بوخماده ” .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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