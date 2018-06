المتوسط:

أصدر المجلس الأعلى للقضاء الليبي قرارا يقضي برفع الحصانة عن وكيل النيابة والناشط الحقوقي حمزة الأخضر، فيما شهدت طرابلس وطبرق وبنغازي واجدابيا والزاوية ، عددا من الوقفات الاحتجاجية، نظمها مجموعة من أعضاء الهيئات القضائية ومحامين، للتعبير عن رفضهم لهذا القرار، مؤكدين تضامنهم مع زميلهم الأخضر ومطالبين المجلس الأعلى للقضاء بعدم تكميم الأفواه التي تطالب بتطبيق القانون وإحقاق الحق ورفع الظلم ومكافحة الفساد .

وفي ذات السياق، تقدم المحتجون بمناشدة قضائية لرفع الظلم عن وكيل النيابة ومطالبين الاتحاد الدولي للقضاة وكل منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية بالتحرك ومناصرة والتضامن مع وكيل النيابة والناشط الحقوقي حمزة الأخضر .

The post وقفات احتجاجية رفضا لقرار «الأعلى للقضاء» برفع الحصانة عن وكيل نيابة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية