اجتماع أمني ليبي أمريكي في طرابلس

عقد الوفد الأمريكي الذي يزور العاصمة طرابلس، اجتماعاً أمنياً أمس الخميس مع وزير الداخلية العميد عبدالسلام عاشور.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسية مجلس الوزراء، أن الاجتماع تخلل مناقشة سبل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الأمن والاستقرار، إضافة إلى الشراكة بين الولايات المتحدة وليبيا لمكافحة الإرهاب .

هذا وأبدت القيادات العسكرية الليبية رغبتها في مساهمة الولايات المتحدة في تطوير القدرات لدفاعية للقوات المسلحة الليبية، وتطوير التعاون العسكري ليشمل التدريب وتبادل المعلومات.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع ضم كل من قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال توماس فالدهاوزر، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية السفيرة ستيفاني وليامز، وعدد من المسؤولين الآخرين.

وحضره عن الجانب الليبي كل من ورئيس الأركان العامة المكلف اللواء ركن عبدالرحمن الطويل، وأمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، وأمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، إضافة إلى عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين ووكيل وزارة الخارجية لطفي المغربي.

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