الرقابة تُنهي إيقاف وزير اقتصاد الوفاق

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف، نصر حسن، قراراً يقضي برفع الوقف الاحتياطي عن العمل المفروض على وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني، ناصر الدرسي.

وبحسب ما ورد في نص القرار رقم “701” فإن إعادة الدرسي إلى سابق عمله وتكليفه بمهامه كوزير للاقتصاد الصناعة مُجدداً جاء عقب استيفاء كافة الأصول القانونية وحفاظا كذلك على المصلحة العامة.

وطالبت الهيئة جميع الجهات المختصة الالتزام بتنفيذ القرار والعمل به اعتبارا من يوم الخميس الموافق 31 مايو.

ويذكر أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر حسن قد أصدر قرارا يقضي بإيقاف وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق ناصر الدرسي عن العمل احتياطيا، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.

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