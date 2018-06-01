السفير الألماني يجدد دعمه لمكافحة الإرهاب والهجرة في ليبيا

بحث سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية د.كرستيان بوك ؛ والوفد المرافق له، مع عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد إمكانية فتح آفاق التعاون، وتقديم المساعدة لبلديات ليبيا.

وأوضحت البلدية على صفحتها الرسمية، أن ذلك جاء خلال زيارة أجراها السفير والوفد المرافق له أمس الخميس إلى بلدية مصراتة، حيث أبدى السفير استعداده للتعاون فيما يخص الجانب الإقتصادي والصناعي ومجالات الاستثمار.

وجدد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية دعمه لمساعدة ليبيا في ملف مكافحة الإرهاب، والحد من ظاهرةالهجرة غير القانونية، ، إضافة إلى دعم المرافق التعليمية والصحية، وعلى رأسها دعم مركز الأطراف الصناعية.

يذكر أن الاجتماع تم بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي، ووكيل ديوان البلدية، إلى جانب ممثلين عن مجلس أعيان بلدية مصراتة للشورى والإصلاح.

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