وصول أولى طائرات الإسعاف الطائر بعد الإنتهاء من صيانتها في فرنسا

ليبيا – وصلت إحدى طائرات الإسعاف الطائر التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ أمس الخميس إلى مطار معيتيقة الدولي بعد دخولها عملية صيانة كاملة في دولة فرنسا يضمن دخولها الخدمة لأكثر من 5 ساعة طيران.

المدير العام لجهاز الإسعاف الطائر مصطفى كريمه قال بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن استكمال عملية الصيانة جاء بدعم مباشر من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن هذه الطائرة من ضمن أربع طائرات تخضع حالياً للصيانة بالخارج منذ سنوات اثنتان منها في مالطا وصلتا إلى مراحل الصيانة الأخيرة وأخرى في ألمانيا ماتزال تحت الصيانة.

وأضاف كريمه أن الطائرات ستعود للخدمة قريباَ بعد إستكمال صيانتها لتنضم لاسطول الجهاز ،مؤكداً بأنها ستسهم بشكل مباشر في تخفيف العبء على المواطنين الذين يتكبدون المشاق في نقل مرضاهم للعلاج بالخارج عن طريق البر بالإضافة للتواصل بين المستشفيات بمختلف المناطق في تحويل المرضى من أجل تلقي العلاج في المستشفيات التعليمية المتخصصة.

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