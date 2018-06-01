الغرفة الامنية المشتركة طرابلس تبحث سبل تنفيذ خطة داخلية الوفاق لتأمين العاصمة

ليبيا – عقد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى العميد رمضان برباش أمس الخميس اجتماعاً أمنيا مع رئيس هيئة السلامة الوطنية العميد عبد السلام الطبيب لبحث خطة تأمين العاصمة.

الاجتماع ضم بحسب المكتب الإعلامي لوزارة داخلية الوفاق كل من “نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية العميد إمحمد مختار،عضو من جهاز المخابرات التابع للرئاسي العقيد علي الصغير ، رئيس مكتب العلاقات بمديرية أمن طرابلس العقيد فيصل العكاري ، نائب رئيس الغرفة الأمنية المشتركة العميد ميلود هشكل”.

الإجتماع تطرق إلى قرار وزير داخلية الوفاق عبدالسلام عاشور القاضي بإنشاء غرفة أمنية مشتركة لتأمين طرابلس الكبرى لتفعيل الأمان والتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لمنع أي خروقات أمنية قد تحدث وحماية للأرواح وممتلكات المواطنين والمجاهرة بالأمن .

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