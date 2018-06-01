مركزي البيضاء يعلن عن توزيع سيولة بقيمة 48 مليون دينار على مصارف المنطقة الشرقية

ليبيا – أعلن مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء أمس الخميس عن توزيع 48مليون دينار على فروع المصارف التجارية بالنطاق الاداري المنطقة الشرقية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

مركزي البيضاء أوضح في بيان له تلقت المرصد نسخة منه بأن التوزيع للمصارف سيكون يومي الأحد والاثنين القادمين الموافق 3،4/06/2018 ليكون الصرف للمواطنين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو الجاري وحسب ظروف النقل للفروع.

السيولة موزعة على المصارف وفقا للأرقام التالية:

1- مصرف الجمهورية 87 مليون دينار.



2-مصرف الوحدة 89 مليون دينار.



3-مصرف التجاري الوطني 75 مليون دينار



4-مصرف شمال افريقيا 30 مليون دينار



5-مصرف الصحارى 27 مليون دينار



6-مصرف التجارة والتنمية 20 مليون دينار



7-مصرف المتوسط 5 مليون دينار



8-مصرف الاجماع العربي 5 مليون دينار

9- مصرف الزراعي 2 مليون دينار

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