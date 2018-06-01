المتوسط:

أعلن مصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء، أمس الخميس، عن توزيع 48 مليون دينار على فروع المصارف التجارية بالنطاق الإداري المنطقة الشرقية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأوضح «البيضاء» في بيان له، إن التوزيع للمصارف سيكون يومي الأحد والاثنين القادمين، ليكون الصرف للمواطنين اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 5 يونيو الجاري وحسب ظروف النقل للفروع.

وأشار المركزي إلى أن السيولة سيتم توزيعها على مصرف الجمهورية بواقع 87 مليون دينار، ومصرف الوحدة 89 مليون دينار، و مصرف التجاري الوطني 75 مليون دينار، ومصرف شمال افريقيا 30 مليون دينار، مصرف الصحارى 27 مليون دينار، ومصرف التجارة والتنمية 20 مليون دينار، ومصرف المتوسط 5 مليون دينار، ومصرف الإجماع العربي 5 مليون دينار، ومصرف الزراعي 2 مليون دينار.

The post «مركزي البيضاء» يعلن توزيع 48 مليون دينار على مصارف المنطقة الشرقية appeared first on صحيفة المتوسط.

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